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Antalya'da aspiratör yangını korkuttu

Antalya’da aspiratörden kaynaklı yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Antalya'da aspiratörden kaynaklı yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, yangın saat 15.45 sırasında Muratpaşa ilçesi 96 Sokak üzerindeki bir binanın 3. katında çıktı. Aspiratörün alev aldığını gören daire sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi mahalle sakinlerine heyecanlı anlar yaşattı. Sirenler eşliğinde geldikleri sokakta hemen daireye çıkan ekipler, daire sakinlerinin yangını kendi imkanlarını ile söndürdüklerini belirledi. İtfaiyenin çalışmasını sokağa dökülen mahalleli ise meraklı gözlerle izledi. Olumsuz bir durumun olmadığını belirleyen itfaiye istasyona geri döndü.

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