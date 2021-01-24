Antalya'da atık madde yangınını itfaiye söndürdü

Antalya'da yakılan atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye, alevleri makilik alana sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Hurdacılar Sitesi yakınındaki boş arazide yangın çıktı. Molozların bulunduğu makilik alana kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kamyonet içinde plastik malzemeler içeren atık döktü. Bu atıklar akşam saatlerinde ateşe verildi. Kısa sürede alev alan yanıcı maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin birçok noktasından dumanlar görüldü. Yakındaki bina sakinleri makilik alana da sıçrama ihtimali olan yangın için itfaiye ekiplerine haber verdi. Güçlükle yanan alana ulaşan ekipler yangını söndürdü.