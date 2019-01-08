Antalya'da atık sular arıtılmadan denize bırakılmıyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün 265 milyon TL maliyetle şehre kazandırdığı 32 arıtma tesisi tam kapasite olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tüm ilçelerdeki arıtma sorunlarını çözen ASAT, gerek rehabilite ettiği gerek yeniden inşa ettiği arıtma tesisleriyle Akdeniz'i ve biyolojik yaşamını koruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilk görev döneminde Muratpaşa İlçesi'nde Lara İleri Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete açmıştı. Altı arıtma üstü futbol sahası şeklindeki tesis, her yıl Antalya'ya kamp yapmaya gelen futbol takımlarını ağırlıyor.

İlçe arıtmalarına büyük önem

Büyükşehir yasası ile birlikte hizmet alanı genişleyen ASAT, ilçelerin kangren haline gelen arıtma sorunlarına neşteri vurdu. Manavgat, Alaya, Serik, Kemer, Kaş ve Demre gibi turizm merkezlerinin yetersiz kalan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırıldı. Yaşanan çevre kirliliği ve koku sorunlarına ise yeni yatırımlarla çözüm üretildi.

Manavgat'ın geleceği kurtuldu

Başkan Türel, 2014 yılında göreve geldiğinde Manavgat arıtması kapasitesini doldurmuş, pis sular kanallarda tutuluyordu. 79 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesisleri inşa edilerek, bir çevre felaketinin önüne geçildi. 11 milyonluk yatırımla Titreyengöl Terfi Merkezi hayata geçirildi.

Serik'e yeni arıtma

Belek, Kadriye gibi önemli turizm merkezlerine sahip Serik'e 35 milyon 926 bin TL bedelle atıksu arıtma tesisi inşa edildi. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik'e hizmet edecek.

Alanya'da arıtmalar sorunsuz

Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, İncekum ve Okurcalar'daki arıtma tesisleri rehabilite edilerek teknik ekipmanları, koku, deşarj hatları gibi üniteleri yenilendi. 6 arıtma tesisi yıllık ortalama 37 milyon metreküp atık su arıtıyor

Kemer'de biyolojik yaşam korunuyor

Kemerin denizini gözü gibi koruyan ASAT, Kemer bölgesinde faaliyet veren arıtma tesislerini 18 milyon lira harcayarak rehabilite etti. Kemer'in artan turizm potansiyeli ve nüfusu göz önüne alınarak, üstü yaşam alanı olacak şekilde dünya çapında bir arıtma tesisi projesi hazırlandı ve ihale hazırlığı başladı.

Finike ve Kumluca'da

Türkiye'nin narenciye ve seracılık merkezi olan Finike ve Kumluca'ya kazandırılan arıtma tesisleriyle mis gibi portakal kokularının önüne hiçbir şey geçmiyor. Finike'ye 11 milyon yatırım bedeliyle membran bioreaktör atıksu arıtma tesisi kuruldu. Kumluca Mavikent'e de arıtma tesisi yapıldı.

Kaş, Demre sahilleri güvencede

Kaş ve Demre'nin dünyaca ünlü denizini ve çevresini korumak için altyapı ve arıtma tesisi çalışmalarını yürüten ASAT, Kaş-Kalkan arıtma tesislerin 13 milyon TL'ye modernize etti. 14 milyon bedelli Demre atıksu arıtma tesisiyle yavru deniz kaplumbağalarının Dünyada en önemli üreme alanlarından biri olan Demre sahilleri ASAT yatırımlarıyla güvence altında.

İç bölgelerde doğa korunuyor

ASAT sadece sahildeki turizm merkezlerinde değil, Antalya'nın iç kesimlerindeki ilçelerin arıtma sorunlarını da çözdü. Korkuteli, Elmalı'da arıtma tesislerini rehabilite edilirken, Akseki ve Gündoğmuş'ta yeni arıtma tesisleri kuruldu.

Deniz en büyük hazinemiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya'da deniz bizim en büyük hazinemiz. Deniz altındaki biyolojik yaşamın korunmasına da önem veriyoruz. 2004 yılında ilk göreve geldiğimde 2 arıtma tesisimiz vardı, şimdi 32 arıtma tesisimiz var. Antalyamızın geleceğini güvence altına alıyoruz Tek damla pis suyu arıtmadan denize vermiyoruz. Tek gayemiz çocuklarımıza yaşanabilir bir Antalya bırakmak. Çevrecilik lafla değil icraatla olur” diye konuştu.