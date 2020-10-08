İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya’da boş bir arazideki atık yangınından çıkan siyah dumanlar çevre kirliliği oluşturdu.

Antalya'da boş bir arazideki atık yangınından çıkan siyah dumanlar çevre kirliliği oluşturdu.


Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakındaki boş bir arazide çıktı. Atık maddelerin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerden çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevreyi kirleten siyah dumanlara tepki gösteren vatandaşlar yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da kaydedildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede atık yangını çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.