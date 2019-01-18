Antalya'da Avlan Gölü dondu

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki karstik oluşumlu Avlan Gölü'nün büyük bir kısmı aşırı soğuklar nedeniyle dondu.

Antalya'da yağmurun ardından etkili olan rüzgarlı hava yerini soğuğa bıraktı. Havanın eksi 10 dereceye kadar düştüğü Elmalı ilçesinde de su birikintilerinin yanı sıra karstik oluşumlu Avdan Gölü de dondu. Gölün yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Yaklaşık 800 hektarlık bir alan 3-4 santimetre kalınlığında buz tuttu. Denizden yüksekliği bin 30 metre olan Avlan Gölü'nün buz tutmayan bazı bölümlerine ise göçmen kuşların yeniden geldiği görüldü. Gölün çevresindeki karla kaplı sedir ağaçları, manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

"10 gün önce dondu"

Bölgede yaşayan besici İsmet Oktay, gölün 10 gün önce donduğunu ve iki parmak kalınlığında buz olduğunu belirterek "Kar varken hava daha soğuktu. Göçmen kuşlarımız da geldi. Ama avcılardan şikayetçiyiz. Çeşitli ördek türlerimiz de var ama kaçak avcılar tarafından avlanıyor. Bu göl kaynak suyu ile beslenmiyor. Yağmur çok olursa gölümüz doluyor. Suyumuz bol. Daha fazla yağış olursa yazın su sıkıntısı çekmeyiz. Hayvanların yanı sıra ağaçların su ihtiyacı da buradan karşılanıyor" diye konuştu.