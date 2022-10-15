Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu

Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya’da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.
Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.