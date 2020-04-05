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Antalya'da aynı gece iki ayrı yangın

Antalya’nın Kaş ilçesinde akşam ve gece saatlerinde iki ayrı yangın meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam ve gece saatlerinde iki ayrı yangın meydana geldi. Fırtınada kopan elektrik telinden çıkan yangın kontrol altına alındı.


Kaş ilçesinde dün akşam saat 21.30 ve saat 02.00'de iki ayrı bölgede yangın çıktı. Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangının 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının aşırı rüzgarda elektrik telinin kopması ile çıktığı tespit edildi. Yaklaşık 20-25 dönüm alanı kaplayan alevler, Kaş itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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