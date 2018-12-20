Antalya'da babasının aracıyla drift yaptı, polisten kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz genç, kovalamacanın ardından yakalandı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası etrafını saran polis ekiplerinden kaçamayan genç, kelepçe takılıp gözaltına alındı. Gence drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 028, araç sahibi olan babasına ise 2 bin 18 TL ceza uygulandı.

Manavgat caddeleri filmleri aratmayacak kovalamacaya sahne oldu. Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi kavşağında bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu yönünde gelen şikayetler trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Drift yaptığı bildirilen 03 AV 445 plakalı otomobil, trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Manavgat merkezde Fevzipaşa Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarında devam eden takip, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda devam etti. Çakalderesi mevkiinden yeniden Manavgat merkezine giren otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi'nde okullar bölgesi ve Tapu Kadastro Müdürlüğü yakınlarındaki durduruldu. 3 asayiş ekibi ve 2 trafik ekibi tarafından etrafı sarılan otomobilde bulunan genç her ihtimale karşı kelepçelenerek asayiş ekipleri tarafından gözlem altına alındı.

M.E. isimli genç, drift atmadığını, aracının su birikintisinden dolayı kaymış olabileceğini belirtirken, polisten kaçma sebebini ise ehliyetinin olmamasına bağladı.

Trafik ekipleri M.E.'ye 67/1-d maddesine istinaden (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya baka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) drift atmak suçundan 5 bin 10 TL, 36/3-a maddesine istinaden sürücü belgesiz olarak araç kullanmak suçundan 2 bin 18 TL olmak üzere 7 bin 28 TL, araç sahibi olan babasına ise sürücü belgesi bulunmayan kişiye aracını vermek ve kullandırmaktan dolayı 2 bin 18 TL para cezası uygulandı Yediemin otoparkına çekilen araç 2 ay trafikten men edildi.