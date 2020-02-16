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Antalya'da bademler erken çiçek açtı

Antalya’nın Serik ilçesinde hava sıcaklığı normalin altında olmasına rağmen bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hava sıcaklığı normalin altında olmasına rağmen bazı badem ağaçları çiçek açtı.


Boğazkent Mahallesi ve çevresindeki bazı badem ağaçları erken çiçek açtı. Önceki yıllarda Şubat ayının sonunda çiçek açan ağaçların bu sene 15 gün daha erken çiçeklendiği gözlendi. Vatandaşlar ise kış ortasında badem ağaçlarının çiçeklerini açmasıyla baharı müjdelediğini belirterek, bir an önce çağla meyvesinin olmasını beklediklerini söyledi.

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