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Antalya'da Bal Ormanı projesi

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Bal Ormanı kapsamında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluştu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Bal Ormanı kapsamında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluştu.


Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, Güzle Mahallesinde arıcılığının desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla 106 hektarlık alanda bal ormanı tesis ediyor. Bal ormanı için Köylüler Tarafından fidan dikimine başladı. Bu kapsamda Ardıçdağ şefliği tarafında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluşturuldu.


Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, proje kapsamında 12 bine yakın fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

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