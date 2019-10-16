Antalya'da balıkçı ağına yüzlerce balon balığı takıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.

Akdeniz'de son dönemde popülasyonu hızla artan ve piranayı andıran balon balığı, amatör ve profesyonel balıkçıları olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede ekonomik değeri olan balık türlerini yok eden balon balığı, Finike ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. 13 Ekim Pazar akşamı balıkçı teknesiyle denize açılan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Sever, görüntülediği balon balığı sürüsünü sosyal medyada da paylaştı.