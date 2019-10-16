İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da balıkçı ağına yüzlerce balon balığı takıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.


Akdeniz'de son dönemde popülasyonu hızla artan ve piranayı andıran balon balığı, amatör ve profesyonel balıkçıları olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede ekonomik değeri olan balık türlerini yok eden balon balığı, Finike ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. 13 Ekim Pazar akşamı balıkçı teknesiyle denize açılan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Sever, görüntülediği balon balığı sürüsünü sosyal medyada da paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.