Antalya'da balıkçılara istilacı balon balığı bereketi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi çerçevesinde Antalya'da da balon balığı alımlarına devam ediyor. 2020 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde balıkçılara avladıkları balon balıklarına karşı ücret ödeniyor. Balıkçılara lagocephalus sceleratus (benekli) için 12.5 TL, diğer türler içinse 2.5 TL ödeme yapılacak.

"Balon balıkları özellikle denizlerimizdeki balık stoklarımız üzerine bir baskı oluşturuyor"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balon balığı alımı ve imha edilmesi noktasında açıklamalarda bulundu. Coşkun, istilacı türler arasında yer alan balon balığının Süveyş Kanalı aracılığıyla Türkiye sularına giriş yaptığını hatırlatarak, “Ülkemiz kara sularında son yıllarda artış gösteren istilacı türlerden olan balon balıklarının avlanmasının teşviki ilk defa 2020 yılında başladı. 2021 yılında yayınlanan tebliğ ile bu sure 31 Aralık 2023 yılına kadar uzatıldı. Balon balıkları özellikle denizlerimizdeki balık stoklarımız üzerine bir baskı oluşturuyor. Ve balıkçılarımızın av araçlarına zarar veriyor. Denizlerimizdeki eko sistem zarar görüyor. Bu baskıyı en aza indirmek adına bakanlığımı tarafından teşvik politikası oluşturuldu. 8 tur balon balığından 1 tur için 12.5 TL diğer türler için 2.5 TL olmak üzere sadece Ege ve Akdeniz kıyısı bulunan illerimizdeki bakanlığımızdan ruhsatlı balıkçılar yararlanıyor” dedi.

"İlkbahar dönemi ve sonbahar döneminde daha çok arttığını söyleyebiliriz”

Balon balıklarının sık görülmesinin nedenlerinden bahseden Coşkun, “Balon balıkları istilacı bir turdur. Kızıldeniz'den Süveyş Kanal yolu ile ülkemize geliyor. Özellikle Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan illerimizdeki karasularında görülüyor. Su sıcaklığına ve balığın üreme durumuna göre bulunduğu pozisyon değişiyor. Ancak en çok ilkbahar dönemi ve sonbahar döneminde daha çok arttığını söyleyebiliriz” dedi.

"Bu yıl için 14.15 bin balık alımı gerçekleştirdik"

2 yılda verilen teşvik hakkında da bilgi veren Coşkun, “Bizde bulunan balıkçıların büyük bir kısmı kıyı balıkçısıdır. Balıkçılarımız daha çok turizmde çalışıyor. Turizm sezonunun bitmesi ile balıkçılığa dönüyorlar. Şuanda oldukça iyi rakamlara yükselmeye başladık. Bu yıl için 14-15 bin balık alımı gerçekleştirdik. Yıl sonunda balıkçılarımızın hak edişlerini hesaplarına yatıracağız. 2023 yılı Aralık sonuna kadar bu teşvik devam edecek. Ortalama ilimizde 508 tane balıkçı var, bunlardan 100 tanesi bize balon balığı için müracaatta bulundu. Her yerden karaya çıkarılamıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz yer ve zaman içerisinde teslim etmeleri gerekir. Balıkçılarımız fiyatların artması ile iyi rağbet etti. Bundan sonra da artacağını düşünüyorum. Su sıcaklığı düştükçe balık yüzeye doğru yaklaşıyor ve balıkçılarımız kışın daha iyi balık tutuyor” sözlerine yer verdi.