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Antalya'da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da 119 adet bandrolsüz ve 37 adet usulsüz bandrol yapıştırılmış kitap ele geçirildi.

Antalya'da 119 adet bandrolsüz ve 37 adet usulsüz bandrol yapıştırılmış kitap ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.


Antalya genelinde Fikri ve sınai hak mağduriyetlerinin önlenmesi, korsan yayıncılığın önüne geçilmesi yönünde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, basımı yapılmamakla birlikte farklı illerden getirilerek satışa sunulan doğrudan bandrolsüz ya da farklı kitapların bandrolleri kullanılarak usulsüzlük yapılan kitapların Muratpaşa ilçesinde bazı kitabevlerinde bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. Antalya Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, Varlık Mahallesi'nde S.K. isimli şahsa, Sinan Mahallesi'nde E.Y. isimli şahsa, Haşim İşcan Mahallesi'nde S.K. isimli şahsa ve Kışla Mahallesi'nde S.K. isimli şahsa ait iş yerlerinde yapılan aramalarda 119 adet bandrolsüz satışa sunulan, 37 adet usulsüz bandrol yapıştırılmış kitap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden iş yeri sahipleri hakkında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet suçundan tahkikata başlandı.

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