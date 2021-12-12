Antalya'da baskın yapılan depoda 19 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Antalya'da emniyet ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 19 kilo 82 gram skunk esrar, 496 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid ve 457 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. isimli şahsın Antalya'ya getirdiği uyuşturucu maddeleri Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde R.G. isimli şahsa ait adreste ve bir araçta depoladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda ikamette ve araçta yapılan aramada 19 kilo 82 gram skunk esrar maddesi, 496 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 457 adet estasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon polis kamerası ile de görüntülendi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli makamlara çıkarılan şüphelilerden R.G. tutuklandı.