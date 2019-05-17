Antalya'da Belçikalı turist havuz başında ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Belçikalı turist, havuz başında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Piens Annie Agnes (60), sabaha karşı 02:00 sıralarında havuzun yanında hareketsiz şekilde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Agnes'in hayatını kaybettiğini belirledi. Agnes'in cenazesi, ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.