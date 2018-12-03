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Antalya'da beliren gökkuşağı hayran bıraktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.


Kemer ilçesinde gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İki katlı gökkuşağının başlangıç ve bitim noktalarının tam olarak izlenebildiği gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca Kemer semalarında konuk oldu.

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