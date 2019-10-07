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Antalya'da ‘bestel' sezonu açıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen ‘bestel’ yapımına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen ‘bestel' yapımına başladı.


Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan ‘bestel' hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.

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