Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sinema ve Gösteri Sanatları 2021 istatistiklerine göre Antalya'da bin 152 film gösterilirken, toplamda 478 bin 682 seyirci sayısına ulaşıldı.

TÜİK, Sinema ve Gösteri Sanatları 2021 istatistiklerini yayınladı. Verilere göre; Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Antalya'da da 90 sinema salonu, bu salonlarda ise 9 bin 213 koltuk bulunduğu belirtildi. 2021 yılında toplamda bin 152 film gösterilirken, bunlardan 381'i yerli, 771'i yabancı film oldu. Türkiye'de sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Antalya'da 2021 yılında toplamda 478 bin 682 seyirci sayısına ulaşılırken, 103 bin 594'ü yerli, 375 bin 88'i yabancı film izledi.

Yerli oyunlar çoğunlukta

Tiyatro istatistiklerinde ise Türkiye genelinde tiyatro salonu sayısı 2020/2021 sezonunda, 2019/2020 sezonuna göre yüzde 44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 41,8 azaldı. Antalya'da bulunan 16 salonda 5 bin 669 koltuk bulunduğu belirtildi. Verilere göre, 2021 yılında Antalya'da toplamda 59 tiyatro eseri oynandı, bunlardan 44'ü yerli, 15'i de çeviri oldu. Toplamda gösteri sayısının 203 olduğu belirtilirken, bunlardan 160'ının yerli, 43'ünün ise çeviri olduğu aktarıldı.

Tiyatro gösterilerinin çoğunluğu yetişkinlere hitap etti

Tiyatrolarda seyirci sayılarına bakıldığında ise toplamda 24 bin 446 seyirciden 17 bin 444'ü orijinal eserleri tercih ederken, 7 bin 2 seyirci ise seçimini çeviri eserlerden yana kullandı. Oynanan 59 eserden 49'u yetişkinlere, 10'u ise çocuklara hitap etti. Toplam 203 gösteri sayısından 146'ı yetişkin, 57'si ise çocuk gösterisi oldu. Bu gösteriler toplamda 24 bin 446 kişi tarafından izlenirken, seyircilerin 20 bin 287'sini yetişkinler, 4 bin 159'u ise çocuklardan oluştu.

553 kişi orkestra konserine katıldı

Türkiye'de orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 26,5 azalarak 314 oldu. Orkestra verilerinde Antalya'da 2020/2021 sezonunda 797 koltuk yer aldı, pandemi nedeniyle bir önceki dönem 19 gösteri sunulurken, bu sayı geçtiğimiz dönem toplamda sadece 4 oldu. Bu gösterilere toplam 553 seyirci katıldı.