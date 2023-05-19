İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da bin 427 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 427 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 427 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde M.H. isimli şahsın elindeki yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında bin 427 adet captagon uyuşturucu hap bulundu. M.H. gözaltına alındı.

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