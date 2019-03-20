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Antalya'da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polislerin şüphelenerek durdurduğu aracın içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polislerin şüphelenerek durdurduğu aracın içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre, 15 Mart Cuma günü devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri aracı Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 9 paket daralı ağırlığı 4,6 gram gelen metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet aparat ele geçirildi.


Araçta bulunan şüpheliler A.İ, B.Ş, S.Ş. ve M.S. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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