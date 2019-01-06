Antalya'da bir asırdır akan doğal tahin çeşmesi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Armutçu ailesi, yaklaşık 110 yıldır doğal tahin üretiyor.

Kaş'ın Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Armutçu ailesi, yaklaşık 110 yıldır doğal tahin üretiyor. Aileye ait değirmenden bir asrın üzerinde çeşmeden akar gibi tahin akıyor. Antalya merkez ile çevre ilçelerden satın aldığı susamları Gürsu köyüne getirip, buradaki değirmeninde öğüterek tahin üreten aile, 3 kuşaktır bu işi yapıyor. Baba Eyüp Armutçu, oğul Mehmet Armutçu ve torun Eyüp Armutçu, birlikte büyük dede Mehmet Armutçu'dan kalan değirmeni işletiyor.

Gürsu köyünün muhtarlığını da yapan 66 yaşındaki Mehmet Armutçu, dedesinden öğrendiği mesleği oğlu ve geliniyle birlikte yaptığını söyledi. Armutçu, “Yaklaşık 110 yıldır tahin üretiyoruz. Daha önce senede bir defa üretim yapıyorduk fakat 25-30 yıldır 12 ay tahin üretimi yapıyoruz. Önceleri buradan susam alıyorduk. Şimdi buralarda susam yetişmediği için Antalya merkez ve çevre ilçelerden susam getiriyoruz. Yüzde yüz doğaldır bu tahin, hiçbir katkı maddesi yoktur” dedi.

“Atadan miras”

5'i kız 6 çocuk ve 13 torun sahibi Mehmet Armutçu, “Bu işi 55 senedir yapıyorum. Artık oğluma devredeceğim. Bu eski taş değirmeni babadan geliyor. Ben de oğlana devredeceğim. Bu iş geleneksel olarak devam edecek. Çevre köylerden müşteriler hasatlardan sonra değirmene yemeklik tahin öğütmeye gelir. Bu tahini Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.

Tahinin yolculuğu

Armutçu, satın aldıkları susamları önce bir makineden geçirip tozdan arındırdıklarını belirterek, "Çuvallarda 24 saat su dolu bir havuzda ıslattığımız susamları, makinede döverek kabuğundan ayırıyoruz. Ardından makineden geçirip odun ateşinde özel bir fırında kavuruyoruz ve bez üstüne sererek soğutuyoruz. Soğuyan susamlar artık tahine dönüşüyor. Taş değirmende işlenen susamdan üretilen tahin, çeşmeden akar gibi kaplara akıyor" dedi.

Kaş'ın Hacıoğlan Mahallesi'nden değirmene gelen Durmuş Ali Karaağaç ise, “Buraya tahin öğütmeye geldim. Üç senedir buraya geliyorum. Bu tahin ocakta kavrulduğu için odun ateşinde daha lezzetli, kokulu oluyor. Fabrika tahinlerine benzemiyor. Daha lezzetli, kaliteli. O sebepten buraya geliyoruz. Bu değirmen eski usullerimize göre, doğal olduğu için burada öğütüyoruz. Tahini soframızda doğal olarak yiyoruz” diye konuştu.