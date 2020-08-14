İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya polisinin yaptığı operasyonda, bir evin mutfağında, turizm sezonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da satışa sunulmak üzere İstanbul'dan temin edildiği değerlendirilen ve bu maddeleri özellikle Lara bölgesinde piyasaya sürme hazırlığında olan S.D. isimli şahsın Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin aracında ve evin mutfağında yapılan aramalarda 643,50 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen S.D., gözaltına alınıp ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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