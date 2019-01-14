Antalya'da ‘Bir Uyanışın Temsilcisi: Fuat Sezgin' konferansı

Dr. Fuat Sezgin, Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ‘Uyanışın Habercisi; Fuat Sezgin' konulu konferansta anıldı.

30 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybeden Dr. Fuat Sezgin'in anısının yaşatılması için Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı ‘ Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildi. Dr. Fuat Sezgin, bu kapsamda Antalya'da düzenlenen etkinliklerde anıldı. ‘2019 Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ‘Uyanışın Habercisi; Fuat Sezgin' konulu konferans düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ve ‘Fuat Sezgin İslami Bilimler Temalı Kompozisyon Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Gelecek gençlerin elinde”

Konferansa konuşmacı olarak katılan ve aynı zamanda Dr. Fuat Sezgin'in öğrencisi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Mustafa Kaçar, öğrencilere Sezgin'i ve İslam Bilim Tarihine kazandırdıklarını anlattı. Kaçar, “Fuat Sezgin Hocamızın yolundan ayrılmayacağız. Bilmek devri artık geçti, artık keşfetmek, icat etmek devri başladı. Gelecek gençlerimizin üretecekleri, icat edecekleri ve dünyada eşi benzeri olmayan icatlar ve o teknolojinin sahibi olanların elinde olacaktır” dedi.

Dr. Sezgin'in araştırmacı bir bilim insanı olduğunu ayrıca problemleri gören, bulan ve çözebilen bir insan olduğunu vurgulayan Kaçar, “Fuat Hoca her şeyden önce bize bir istikamet gösteren, bir uyanışın temsilcisiydi. Kendisi bir hususu sık sık dile getirirdi. ‘İnanamıyorum, neden biz Türkler bu kadar kompleks altındayız' derdi. İşte bizi bu kompleksten uyandırıp, bu öğrenimli çaresizlikten kurtarıp, yeni ufuklar açan, yeni keşifler yapan bir bilim insanıydı. Bize ve çok sevdiği gençlere ‘Sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Biraz azim, biraz çalışma, biraz sabır, biraz da içten gelen bir istekle her şeyi yapabilirsiniz. Hepiniz birer bilim insanı olabilirsiniz' derdi. Evet, gerçekten bilim insanı olabiliriz, hatta hepiniz birer bilim insanı adayısınız. Allah bize bunu müjdelemiş zaten, ‘ilmi isteyene veririm' diyor. Fuat Hoca gençleri bu çaresizlikten kurtarıp yeni bir uyanışın, yeni bir başlangıcın timsali olarak bugün bizim yeni ufuklara yelken açmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan, en önemli insanlardan biri olmuştur.”

Öğrencilere ödülleri verildi

Program kapsamında ayrıca Fuat Sezgin İslami Bilimler Temalı Kompozisyon Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada ortaokul dalında birinci Hatice Cenan Koçakoğlu olurken, lise dalında Mürüvvet Nur Korkut birinci, Yılmaz Şencan ikinci, Türkan Yaşar ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Sevim Karaloğlu, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan verdi.