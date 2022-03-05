Antalya'da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı

Antalya'da hurda malzeme toplamak için bisiklet ile kanalizasyona giren iki arkadaş malzemeler konusunda anlaşamayınca kanalizasyonda tartışıp mahsur kaldı. Yardım çığlıkları sonrası rögar kapağını kaldıran ekipler, 10 metre derinlikten iki kişiyi çıkardı. Vatandaşlar ise o anları film sahnesi izler gibi izledi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın üzerinde bulunan rögar kapağının altından sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte kanalizasyon hattı içerisinde iki kişinin yardım istediğini duydu. Bunun üzerine ekipler rögar kapağının açılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Güçlükle ikna edildi

İtfaiye ekipleri kapağı açmak için yaklaşık 30 dakika mücadele verdi. Kapağın açılmasının ardından Hasan Y. (25) ekiplerin yardımı ile dışarı çıkarıldı. Ekipler içeride bulunan Salih Ü. (24) çıkarmak için ise adeta ecel teri döktü. Şahsın önce bisikletinin çıkarılmasını istemesi ekipleri adeta çileden çıkardı. Şahıs yaklaşık 20 dakika sonra ikna edilerek dışarı çıktı. Bisikleti ise daha sonra ekipleri tarafından aşağıda parçalanarak çıkarıldı.

İki arkadaş içeride kavga etmiş

Şahısların yaklaşık 2 kilometre aşağıdan kanalizasyona hurda malzeme toplamak için girdikleri Yeşildere Mahallesine doğru kanalizasyondan giderken malzemelerin taşınması konusunda tartıştıkları öğrenildi. Tartışma sesleri üzerine vatandaşların yardım çığlıklarını duydukları belirtildi. Öte yandan olayı duyarak gelen vatandaşlar ise yaşananları adeta film sahnesi izler gibi izledi.

Film sahnesi gibi, şaka gibiydi

Olayları izleyen Mehmet Öztürk,” 2 tane vatandaş vardı. Ses çıkarmışlar. Sesten vatandaşlar duyuyor. Bizde bakmaya geldik” dedi. Ali Bektaş ,”İki kişi içeri girmiş. Kablo toplamaya girmişler. Geceden bu yana içeride kalmışlar. Daha sonra bağırarak yardım istemişler. Film sahnesi gibi, şaka gibiydi. Daha önce böyle bir şey görmedim” sözlerine yer verdi.