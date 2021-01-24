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Antalya'da böyle eğlence görülmedi

Antalya’da seyir halindeki hafif ticari aracın tavanında ve kapısında müzik eşliğinde dans eden 3 gencin eğlencesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya'da seyir halindeki hafif ticari aracın tavanında ve kapısında müzik eşliğinde dans eden 3 gencin eğlencesi tehlikeye davetiye çıkardı.


Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 gencin sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hafif ticari aracın tavanı ve kapısındaki tehlikeli eğlencesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden birinin aracın tavanına çıktığı, diğerinin tavana oturduğu, şoförün ise kapı eşiğine basıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans ederek ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde sokak içinde ilerleyen gençleri görüntüleyen kişi ise, “Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kaldırıma doğru yanaşan araçtan inen gençler, daha sonra araçlarına normal şekilde binerek yollarına devam etti.

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