Antalya'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde briket yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Akseki-Seydişehir Karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Durmuş Doğan (36) idaresindeki 07 BEH 331 plakalı briket yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tırın kasasında bulunan briketlerin yola saçılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasından sonra trafik tekrar normale döndü.