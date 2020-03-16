Antalya'da bulunan turistler 4 gün içinde ülkelerine geri dönecek

Antalya Valiliği Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda hava yolu seyahati kapatılan 14 ülkenin Antalya ve ilçelerinde çeşitli otellerde bulunan vatandaşlarının 20 Mart saat 00.00'a kadar ülkelerine dönmeleri kararlaştırıldı.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından Korona virüse karşı bir dizi önlemi hayata geçiren Türkiye, virüsün hızla yayıldığı bazı ülkelerden yolcu taşımacılığına yasak getirmişti. Çin, Irak, İran, Güney Kore, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Valilik kararıyla 20 Mart belirlendi

Antalya'da ise bugün Antalya Valiliği Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından bu yasaklanan ülke vatandaşlarının Antalya ve ilçelerinde otellerde bulunan turistlerin 20 Mart'a kadar ülkelerine dönmeleri kararı alındı. Bu toplantıya katılan Alanya Turistik İşletmeciler (ALTİD) Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili alınan karar ve toplantıyla ilgili bilgi verdi.

"Turistler belirli tesislerde toplanabilir"

Sili, “Bilindiği üzere 14 ülkeyle hava sınırlarımız kapatılmıştı. Bu yüzden ülkemizde tatil yapan turistlerin de ülkelerine gönderilmeleri söz konusu. Bu bağlamda 20 Mart'a kadar bu misafirlerimiz ülkelerine gönderilecekler. 17 Nisan'a kadar herhangi bir gidiş geliş haliyle olmayacak. 17 Nisan'dan sonra da alınacak kararlar neticesinde tekrar hava sınırlarımız açılacak. Şu anda zaten tesislerimizde doluluk oranları az bir seviyede. Olan misafirlerimiz de Rusya ve İngiltere vatandaşları dolayısıyla bu misafirlerin de belirli tesis ve bölgelerde toparlanması söz konusu olabilir. Bununla ilgili acentelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Antalya Valiliği Başkanlığı'nda yapmış olduğumuz toplantımızda bu 14 ülkeyle ilgili 20 Mart saat 00.00'a kadar seyahatler düzenli olarak devam ediyor. Bu uçuşlarla misafirlerimiz ülkelerine geri dönecekler” dedi.