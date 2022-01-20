Antalya'da buz tutan yollarda tuzlama çalışması

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma yaşandı. Büyükşehir Belediyesi buz tutan yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışıyor. Torosların eteklerindeki yerleşim yerlerinin yollarında, hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte buzlanma yaşandı.

“Tuzlama yapılıyor”

Alanya'nın Gedevet Yaylası, Taşatan yolunun Tesbili, Hacıbeleni ve Erikçiler bölgeleri ile Akseki, İbradı, Gündoğmuş merkezi ve mahallerinde buzlanma ve don olayı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu yollarda vatandaşların ve sürücülerin güvenliği için yoğun tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, vatandaşın ulaşımda aksama yaşamaması için çalışıyor.