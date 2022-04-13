Antalya'da cami inşaatından alüminyum panel çalan şüpheli kaçamadı

Antalya'da cami inşaatından çaldığı alüminyum panelleri götürmeye çalışan şüpheli vatandaşa yakalandı. Kaçmaya çalışırken düşen şüpheli hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 08.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki yapımına devam edilen bir cami inşaatında meydana geldi. Bölgeye gelen A.A. (37) apartman bahçesinden geçip, cami inşaatını çevreleyen alüminyum paneli sökmeye başladı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyen A.A., panelleri götürmek isterken, dengesini kaybedip duvardan düştü. Yerdeki şüpheliyi gören Süleyman Çimen, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Kaçmaya çalıştığı sırada yakalayıp, polise teslim ettim"

Aynı yerde çok kez hırsızlık olayı yaşandığını dile getiren Süleyman Çimen, "Benim arabama da hırsız girdi. Panelleri almaya başlayan şüpheliyi görünce durumu polise bildirdim. İnşaatın alüminyum panellerini sökmeye başladı. Müdahale için beklerken dengesini kaybedip, düştü. Kaçmaya çalıştığı sırada yakalayıp, polise teslim ettim. Daha önce de inşaattan hırsızlık oldu" diye konuştu.