Antalya'da 'canlı mühre ile keklik avı' baskını

Antalya'da canlı mühre ile keklik avlayan 2 kişi, mahalle muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu ve mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanan 2 kişi keklik avında kullandıkları canlı mühre ve diğer malzemelerle birlikte Köprülü Kanyon Doğa Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim edildi. Canlı mühre olarak adlandırılan anaç keklik ve diğer malzemelere el konulurken yakalanan 2 kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten 6 bin 500 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesi Söylerkale mevkinde canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle kekli avlandığı bilgisine ulaşan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu bazı mahalle sakinleriyle birlikte bölgede araştırma başlattı. 2 kişinin otomobille bölgeye gelerek yanlarında getirdikleri kafes içerisindeki anaç kekliği kullanmak ve tuzaklama yapmak suretiyle keklik avlamaya başlaması üzerine muhtar ve beraberindekiler baskın yaptı.

Muhtar Kavuklu'nun haber vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği ekipleri canlı mühre olarak kullanılan anaç kekliğe ve diğer malzemelere el koydu. Ekipler, kaçak av yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet suçunun ‘Avlanmanın yasak olduğu süreçte avlanmak, yasaklanan usullerle avlanmak, canlı mühre (keklik) kullanarak avlanmak ve avcılık belgesi olmaksızın avlanmak' maddelerinden toplam 6 bin 500 TL para cezası uyguladı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, mahallelerinde geçtiğimiz günlerde de kaçak kazıcıları yakaladıklarını belirterek “Yeniköy Mahallesindeki vatandaşlarımız kaçak kazı ve diğer konularda oldukça hassas. Yeniköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte gücümüz yettiğince yasa dışı yollara başvuranlara izin vermeyeceğiz” dedi.