İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutları Plajı kıyısına nesli tehlike altında olan caretta caretta ölüsü vurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutları Plajı kıyısına nesli tehlike altında olan caretta caretta ölüsü vurdu.


Sabah saatlerinde Mahmutlar Plajı'na yürüyüş için giden bir kişi, kıyıya vurmuş caretta caretta ölüsüyle karşılaştı. Bir süre caretta caretta ölüsünü inceleyen vatandaşlar, ağzında balık olduğunu fark etti. Vatandaşların bildirmesiyle Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaplumbağa uygun alana gömülmek üzere sahilden alındı.


Caretta carettaların nesli tükenme tehlikesinde


Nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardan Caretta caretta'lar yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.