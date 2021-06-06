Antalya'da çatı sistemleri üreten işyerinde çıkan yangın ucuz atlatıldı

Antalya'da çatı sistemleri üreten bir iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde bulunan, çatı sistemleri üreten bir işyerinde meydana geldi. 112 Ail Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında işyeri içerisindeki mobilyalar zarar görürken yaralan olmadı.