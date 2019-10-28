Antalya'da çelenk bırakma töreninde ilginç görüntü

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende protokolün çevresinden ayrılmayan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Sesini çıkarmadan protokole yakın noktalarda dolaşan köpeğe müdahale edilmedi. Sokak köpeği, çelenk sunumu sırasında da adeta protokolü takip etti.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunan Vali Karaloğlu ve Garnizon Komutan'ı Polat'a bir sokak köpeği eşlik etti. Bir süre daha tören alanında bulunan köpek, tören mangasının arasından kayboldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.