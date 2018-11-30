Antalya'da ‘Çiçekleri Soldurmayalım' projesi kapsamında farklı bölümlerde mesleki eğitim veren kursların açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'da Valilik bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bir çok kamu kurumunun destek verdiği ‘Çiçekleri Soldurmayalım' projesi kapsamında, kentte risk altında bulunan çocukların suçlarda ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla, farklı bölümlerde mesleki eğitim veren kursların açılış töreni gerçekleşti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, kamu kurum temsilcileri, çok sayıda emniyet personeli, kurs öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

"Çocuğun gözyaşını silmeyen toplum, onunla birlikte ağlar"

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, çocukların suçlardan ve zararlarından korunması, topluma ve ailesine faydalı bir birey olarak yetişmesi için proje ve çalışmalar yürütmekte olduklarını söyledi. Ulucan, “Dezavantajlı grupta yer alan çocukların mesleki becerilerini arttırması ve toplumda statü sahibi olacaklarına inanmakta ve çocuk suç ilişkisinde suçlu çocuk yoktur, suçlu çocuk vardır' düşüncesini taşımaktayız. Amacımız, çocukları suç ve suç unsurlarından uzak tutmak, sosyalleşmelerinin önünü açmak, kişilik gelişimlerine yardımcı olmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak, zararlı alışkanlıklardan korumak, sevgi ve saygı kavramlarını daha iyi anlamak için uzmanlar eşliğinde destek vererek, mesleki becerileri sayesinde iş imkanı sağlamak ve toplumda statü sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu projeli çalışmada tüm kamu kurum ve kuruluşlarla el ele vererek ‘Çocuğun gözyaşını silmeyen toplum, onunla birlikte ağlar' sloganından hareketle, bu projeyi tekrar başarıya ulaştıracağız” dedi.

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, çocukların, sosyal, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, çeşitli sosyal projeleri yürütmekte olduklarını kaydetti. Proje kapsamında toplamda 410 kursiyerin kayıt yaptırdığını belirten Tatar, 305 mezuniyet verilip 207 kursiyere istihdam sağlandığını aktardı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere de, oda olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Dere, mesleki iş becerilerini geliştirip topluma adapte olma adayı olan çocuklar için oda

olarak imkanları dahilinde her türlü destek vereceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 5 ayrı bölümde açılan kurs için kurdele ve kursiyer aşçılar tarafından yapılan pastanın kesimi yapıldı.