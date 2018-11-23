Antalya'da çiftçiye 72 milyon pamuk ödemesi yapıldı

Türkiye'de pamuk üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'da pamuk çiftçisine bu yıl 72 milyon TL ödeme yapıldı. İlk defa damlama sulama sistemi ile pamuk üretimi yapılan ilde geçtiğimiz yıla oranla iklim şartlarından dolayı rekolte düştü.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), Aksu, Serik ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere toplam 55 bin dönüm ekili araziden 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı. ANTBİRLİK bir kilo kütlü pamuk için çiftçiye 3.80 TL verirken, devletin bu yıl teşvik fiyatını kilo başına 80 kuruş olarak açıklamasının ardından çiftçiye toplamda kilo bazında 4.60 TL para verildi. Öte yandan toplam ödenen rakam ise bu yıl 72 milyon lira olarak açıklandı. Antalya'da pamuk ekim sahalarında önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. Fakat bu yıl rekolte düştü. Rekolte düşüşünde iklim şartlarının etkili olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl ılık ve kurak geçen kış mevsiminde zararlı popülasyonların arttığı kaydedildi.

30 milyon liralık yatırım

ANTBİLİK tarafından yapılan açıklamada, Antalya pamuğunun lif bakımından Türkiye'de yetiştirilen pamuğun en kalitelisi olduğu ifade edildi. Antalya'da Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 5'inin üretildiği belirtilen açıklamada, ANTBİRLİK ve devletin teşvik politikaları sayesinde Antalya'da pamuk ekiminin son iki yılda küçük de olsa artış sağlandığı belirtildi. Öte yandan ANTBİRLİK, 2018 yılında 30 milyon yatırım yaparak 5 adet pamuk toplama makinesi ile 10 adet dorseli kamyon alıp Antalyalı pamuk çiftçinin hizmetine sundu.

"Beklentimizde biraz sapmalar oldu"

ANTBİRLİK Genel Müdürü ve Ziraat Mühendisi Hasan Yıldız "Antalya'da pamuk üretimi az da olsa artıyor. Yatırımlarımız ve teşviklerimiz de bu yönde. Bu yıl beklentimizde biraz sapmalar oldu. Ekili arazi arttı fakat rekolte düştü. Kış mevsiminin kurak ve ılık geçmesinden dolayı zararlı popülasyonlar çoğaldı ve bitkiye zararları oldukça yoğun oldu. Antalya'da tüm tarım alanlarında hissedilen bu etken, bizi de etkiledi. Önümüzdeki sezonlar için olumlu ve umutluyuz. Şimdiden 2019 yılını planlamaya başladık ve tüm çalışmalarımızı bitirip sezona hazırlandık" dedi.

Damlama yöntemiyle sulama sistemi

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilk defa damlama sulama sistemiyle pamuk yetiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, "Manavgat Kooperatifimiz birkaç yıldır damlama yöntemiyle sulama sistemine geçti. Bin 500 dönüm arazide bu yöntemle pamuk ekimi yapılıyor. Orada 2 yıldır aldığımız sonuçlar oldukça pozitif. Rekolte ve kalite olarak normal ekimden daha verimli. Bu yılda, her arazide kayıp yaşanırken damlama sisteminin yer aldığı arazilerde rekolte ve kalite kaybı yaşanmadı. Amacımız bu yöntemi geliştirip yaygınlaştırmak" açıklamasını yaptı.