İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Antalya’nın Aksu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Yangın, Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi Kral Yolu üzerindeki ormanlık alanda sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında bazı çam ağaçları küle dönerken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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