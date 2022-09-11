İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 2 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.