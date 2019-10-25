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Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Orman İşletmesi Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedenin belli olmadığı yangına ekipler 3 arazöz, 2 itfaiye aracı ile müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına aldı.

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