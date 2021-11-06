Antalya'da çocuk sürücü direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı otomobilin, aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bademaağacı Mahallesi, Antalya - Burdur Karayolunda meydana geldi. 15 yaşındaki Ahmet K., idaresindeki 07 AAS 690 plakalı otomobil iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Ahmet K., ile 16 yaşındaki Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ç'nin kardeşi Polat Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından iki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından iki çocuğun cenazesi Dağbeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.