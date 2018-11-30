Antalya'da, "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 10 okul çevresi ile 4 Park ve Bahçe denetim yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan 10 okul ve çevresinde, 28 Kasım günü 12.00-15.00 saatleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.

Okul çevrelerinde 46 kişi incelendi

Yapılan uygulamada; 1 internet salonu, 2 kafe/kahvehane, 4 park/bahçe denetlendi. Okul çevreleride 46 kişi ile 12 araçta trafik yönünden incelendi.