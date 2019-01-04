Antalya'da, "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 62 kişinin sorgulanması yapıldı, kayıp olan 1 çocuk bulundu. Ayrıca trafik yönünden de 12 araç denetlendi, 1 motosiklet sürücüsüne 2 bin 361 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı.

Muratpaşa İlçesinde bulunan 10 okul ve çevresinde, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.

62 kişi incelendi

Yapılan uygulamada, 2 internet salonu, 2 kafe/kahvehane ve 4 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde bulunan 62 kişi incelenirken, 1 kişiye yoklama kaçağı olması nedeni ile gerekli tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Kayıp olarak aranan 1 çocuk bulunarak ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca, 12 araç incelendi 1 motosiklet sürücüsüne 2 bin 361 TL idari para cezası uygulandı.