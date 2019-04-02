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Antalya'da çöp konteynerinden mühürlü oy pusulası çıktı

Antalya’da bir ortaokulun yakınındaki çöp konteynerinde, biri yakılmış üç adet oy pusulası ile bir adet zarf bulundu.

Antalya'da bir ortaokulun yakınındaki çöp konteynerinde, biri yakılmış üç adet oy pusulası ile bir adet zarf bulundu.


Olay, bugün akşam saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesinde 4254 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Turgut Reis Ortokulu'nda seçim günü görevli olan bir vatandaş akşam saatlerinde çöp konteyneri içerisinde oy pusulalarını fark edince 112'yi arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 adet çöp konteynerinin içindeki çöpleri boşaltıp arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış iki adet oy pusulası, bir adet oy pusulalarının koyulduğu zarf ve yanmış bir adet oy pusulası parçası bulundu. Polis ekipleri, okul çevresinde bulunan diğer çöpleri de kontrol ederken olay yeri inceleme ekipleri çöpten çıkan oy pusulaları üstünde inceleme yaptı.


Ekipler, pusulaları yakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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