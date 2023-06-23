İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da çöp ve hurdalık yangını korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki atık ve hurdalık yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki atık ve hurdalık yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi 2054 Sokak'tan gelen iş yeri yangını ihbarıyla harekete geçti. Adrese gelen ekipler; ortalığı aydınlatan alevlerin iş yerinden değil, geniş bir alana yayılan çöp ve hurdalardan yükseldiğini belirledi. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, alevleri iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Vatandaşlar, çevresi iş yeri ve depolarla dolu bölgede, boş alanların çöplük ve hurdalık olarak kullanılmasının her an yangına davetiye çıkardığını, yetkililerin bu duruma önlem almasını istedi.

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