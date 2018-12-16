Antalya'da Cübbeli Ahmet Hoca izdihamı

Antalya'ya 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün konferansını dinlemek için salona binlerce kişi geldi. Hınca hınç dolan salonda vatandaşların çoğu 'Cübbeli Ahmet Hoca'yı ayakta ve yerde oturarak izlemek zorunda kaldı.

Akdeniz Hayırlı İlimler ve İslam Yayma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHİD) ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde konferans düzenlendi. Konferansa Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldı. Saatler öncesinden salona gelen vatandaşlar erkenden yerlerini alırken, izdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. 7'den 70'e her yaştan dinleyicinin katıldığı konferans öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Bu sırada salona giren Cübbeli Ahmet Hoca'yı görmek ve onunla fotoğraf çekinmek isteyenler izdihama neden oldu. Kadınlar ve erkeklerin ayrı oturduğu konferansta Cübbeli Ahmet Hoca kendisi için ayrılan koltuğa oturdu. Salonda oturacak yer bulamayan vatandaşlar, ayakta ve yerde oturarak Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinledi. Konferans yaklaşık 2 saat sürdü.