Antalya'da damadı tarafından öldürülen kayınvalidenin cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı damadı tarafından öldürülen kayınvalidenin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden M.İ. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. İ., Makbule Can'a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, M.İ. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öldürülen Makbule Can'ın (64) otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze yakınlarına teslim edildi. Can'ın cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.