Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi

Türkiye'de eş zamanlı yapılan denetim uygulaması kapsamında Antalya'da 2 bin 950 şahıs hakkında inceleme yapıldı. 13 aranan şahıs yakalandı, 7 işletmeye işlem yapıldı. Toplam 6 bin 141 TL ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik - Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması” kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul çevrelerinde, okul servis araçları ve personeline yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim uygulaması yapıldı.

6 bin 141 TL ceza

Antalya genelinde 935 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 322 okul çevresi, 12 metruk bina, 527 umuma açık yer kontrol edildi. 105 servis aracı denetlendi, 2 bin 950 şahıs hakkında inceleme yapıldı. 13 aranan şahıs yakalandı, 7 işletmeye işlem yapıldı. Toplam 6 bin 141 TL ceza uygulandı.