Antalya'da denetim ve kontrollerde 950 şahıs incelendi

Antalya'nın Serik ilçesinde umuma açık yerlerde 77 personel ve 6 ayrı noktada yapılan denetim ve kontrollerde 950 şahıs incelendi.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Sorumluluk Bölgesinde bulunan umuma açık yerler ve yol uygulaması denetimlerinde; umuma açık yerlerde 77 personel ile 6 ayrı noktada denetim ve kontroller yapıldı. 4 ayrı noktada ise 31 personel ile yol uygulaması yapıldı. Umuma açık yer denetiminde; 19 kahvehane, 10 kafe, 1 internet kafe, 13 içkili içkisiz restoran ve 3 eğlence mekanı kontrol edilerek 748 şahıs incelendi. Yol uygulamalarında toplam 112 araç ve 202 şahıs incelenerek, yapılan denetimde trafik yönünden toplamda 9 araca idari para cezası uygulandı. 1 şahsa ise alkollü araç kullanmaktan gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.