Antalya'da deniz kaplumbağası yuvaları rekor sayıya ulaştı

Akdeniz sahillerinde deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olan, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü otellerine de ev sahipliği yapan Belek bölgesinde, deniz kaplumbağası yuvaları rekor sayıya ulaştı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Belek bölgesinde yürütülen 'Deniz Kaplumbağalarını İzleme Koruma Projesi'nde yuva sayısı 3 bin bandını aşarak bir rekora imza attı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağalarının, Akdeniz sahillerindeki en büyük ve en önemli yuvalama alanı olan Belek sahillerinde 21 yıldır çalışmalarını sürdüren, EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Covid-19 salgını sürecinde aslında doğanın biraz nefes aldığını vurgulayarak, "Yuva sayımızın 3 binin üzerine çıkmasında Covid-19 salgınının da etkisi olabilir fakat yuva sayısındaki bu artışı doğrudan pandemi süreci ile ilişkilendiremeyiz. Yuvalama alanlarında bir kayma olduğu doğru. Turizm tesislerinin önündeki yuva sayımız 3 katına çıktı. Bunun sebebi elbette ki tesislerin kapalı olması." diye konuştu.

Dr. Canbolat, "Biz Akdeniz bölgesindeki en büyük yuvalama alanlarından birinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aksu çayından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsalda çalışıyoruz. Bu bölge içerisindeki yuva yoğunluğumuzun turizm tesislerinin olduğu bölgeye doğru kayma gösterdiği, homojen bir dağılım olduğu ve bunun sebebinin pandemi ile açıklayabileceğimiz doğru lakin yuva sayısındaki artışımızı birebir buna bağlamamız doğru olmaz." dedi.

“Sahiller gerçek sahiplerine kavuştu”

Öte yandan turizm tesislerin varlığının, ışık kaynağı ve insan faaliyeti demek olduğunu belirten Dr. Canbolat, "Pandemi sürecinde bunlar devre dışı kaldığı için hayvanlar da tesislerin olduğu bölgelere yuva yapmaya başladı, sahiller gerçek sahiplerine kavuştu. Tam da bu nedenle bizlerin tesislerden iki kritik mevzuda desteğe ihtiyacı var. Bir ışık kaynaklarımızı azaltalım, gereksiz ışıkları söndürelim. İhtiyaç dahilindeki ışıkları perdeleyelim. İkincisi ise kaplumbağaların, yüzde 95'i ilk 35 metrelik alanda yuva yapıyor. Bu 35 metrelik alanı onlara bırakalım. Şemsiye ve şezlonglarımız 35 metrenin gerisinde olsun diyoruz." dedi.

“Yavru kaplumbağalar için de destek bekliyoruz”

Turizmin hareketlenmeye başlaması ile kapılarını açan tesis sayısında da artış olduğunu söyleyen Dr. Canbolat,"Yavru kaplumbağalarımızı deniz ile buluşturmaya başladık. Onların da denize yönelmesinde ışık kaynakları ciddi tehdit oluşturuyor. Işık kaynağına yönelerek, denize ulaşamadan hayatlarını kaybediyorlar. Bu süreçte de misafirlerine kapılarını açan turizm tesislerinden ışık kaynaklarını azaltmaları konusunda destek bekliyoruz." diye ekledi.

“Kendi rekorumuzu da kırdık”

Dr. Canbolat ayrıca, "Biz, bu bölgede 21 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımızda en fazla yuva sayısına 2016 yılında 2 bin 550 yuva ile ulaşmıştık. Şimdi kendi rekorumuzu da kırarak, 3 binin üzerinde yuvaya ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.