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Antalya'da deniz kirliliği tatbikatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Most Denizcilik ekipleriyle birlikte petrol türevi deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Antalya Limanı Demir Sahasında gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlanırken, olası kazalar öncesinde ilgili kurumların hazırlıkları test edildi.


Antalya sahil şeridinde olası bir petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı, kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde bertaraf edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla Acil Durum Senaryosu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ASBAŞ, Shell, ÇEKİSAN ve NATO Şamandıra Kıyı Tesisleri işbirliğiyle düzenlenen deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı Antalya Limanı şamandıra sahası yakınlarında yapıldı.



Kurumların hazırlıkları test edildi


Senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine ilgili birimler harekete geçti. Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez, tatbikata dahil edilen Most Denizciliğe ait iki tekne ve Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait bir tekne ile sızıntı bölgesinde bariyer oluşturuldu. Tatbikatla olası bir kazada ilgili kurumların hazırlıkları ve donanımları test edildi.



Tatbikat değerlendirildi


Tatbikat sonrasında Antalya Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen gözlemci değerlendirme toplantısında; söz konusu kıyı tesislerinin olası bir gemi kazasına müdahale esnasında imkân ve kabiliyetlerinin oldukça geniş olduğu belirtilerek, sahip olunan bu imkânların daha verimli kullanılması yönünde bilgi paylaşımı yapıldı.

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