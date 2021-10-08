Antalya'da deniz kıyısındaki sazlık alana saklanan 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kıyısındaki sazlık alana saklanan 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çenger Mahallesi bölgesinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT), Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT Tim Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 7 Ekim Perşembe günü belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, Çenger Mahallesi deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan tümü erkek 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili organizatörlük yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E.H. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı minibüse de el konularak yediemin otoparkına götürüldü.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.